Александр Овечкин: "Нужно принять поражение и двигаться вперед"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (7:4) посетовал на ошибки и недостаточно хорошую реализацию моментов. Напомним, Овечкин в этой встрече набрал 3 (1+2) очка.

– В первом периоде у нас случилось две потери, в результате которых соперник забил, – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. – Мы смогли вернуться в игру. Игра была плотная, счет стал 3:3. Они забили еще, мы снова сравняли. Мы предоставили сопернику возможности забить, а сами не забивали. Придется принять поражение и двигаться вперед.