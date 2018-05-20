Александр Овечкин: "Нужно отдать нам должное - мы не бросили играть"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин после поражения от "Тампы" (2:3) в пятом матче серии (2-3) полуфинала Кубка Стэнли заявил, что хоккеисты "Кэпиталз" должны реабилитироваться в шестой встрече, чтобы выйти в финал турнира.

– Нужно отдать нам должное – мы не бросили играть (при счете 0:3 в начале второго периода. – Прим. "СЭ"), – цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. – Все парни бились, и матч получился отличным. Мы собираемся лучше сыграть в шестой встрече, нужно реабилитироваться, чтобы вернуться сюда, и на этом точка.

Следующий матч "Тампа" – "Вашингтон" состоится 22 мая, начало – в 3.00 по московскому времени.

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