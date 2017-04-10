Александр Овечкин: "Нужно использовать преимущество своего льда"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в преддверии серии в первом раунде плей-офф против "Торонто" отметил, что болельщиков ждет увлекательная борьба. По словам россиянина, нужно постараться использовать преимущество своего льда.

– Чтобы обыграть "Торонто", нам нужно играть в свой хоккей, придерживаться своего стиля, – приводит слова Овечкина официальный сайт "Вашингтона". - Нужно использовать преимущество своего льда. Соперник боролся за плей-офф на протяжении последних 6 - 7 матчей. Команда у них хорошая и молодая, там много талантливых игроков. Уверен, что это будет увлекательная серия.