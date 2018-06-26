Александр Овечкин: "Нужно играть до 60 лет, чтобы побить рекорд Гретцки"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью "СЭ" рассказал о том, кого считает достойным приза "Конн Смайт Трофи" и объявнил, почему практически нереально догнать Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

– Если бы вы голосовали за "Конн Смайт Трофи", отдали бы себе или Кузнецову?

– Этот приз, который лига вручает – его не один игрок получает, его получает вся команда. Я сразу сказал, что это командный трофей. Конечно, приятно, что дали мне. Но все были достойны этого приза. И Кузя, и Холтби, и Ларс Эллер, который забил победный гол и вообще выстрелил в плей-офф – он стал одним из лидеров команды. Дали мне – и дали. Но все знают, что это командный успех.

– Понятно, что ваша цель – второй Кубок Стэнли подряд. Но есть ли какие-то личные? Побить рекорд Гретцки по голам, например.

– Почему бы и нет, но я думаю, что этот рекорд (894 шайбы – Прим. "СЭ") уже не побить. Нужно играть до 60 лет, чтобы побить. Ягр пытался – не получилось. Опять же – раньше был совсем другой хоккей. Он изменился. Сейчас все намного сложнее. Конечно, почему бы не попытаться – посмотрим.

– У вас уже больше 600 шайб. Осталось немного.

– Ха-ха. Это получается в каждом сезоне надо по 50 шайб забивать. Тяжело. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Овечкина – скоро в "СЭ"