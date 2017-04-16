Александр Овечкин: "Никто не говорил, что "Вашингтон" планирует победить 4-0"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметил хорошую игру вратаря "Торонто" Фредерика Андерсена во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли. "Мэйпл Ливз" победил в овертайме 4:3, Овечкин стал автором одной из шайб "Кэпиталз". Счет в серии равный - 1-1.

- Очевидно, что их вратарь сыграл очень хорошо, - цитирует Washington Post Овечкина. - То же самое было в первой игре. Все в порядке. Никто не говорил, что мы планируем победить 4-0 и пройти дальше. Это битва. У них сильная команда. Мы просто будем проводить матч за матчем и сделаем все возможное для победы.