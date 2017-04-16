Александр Овечкин: "Никто не говорил, что "Вашингтон" планирует победить 4-0"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметил хорошую игру вратаря "Торонто" Фредерика Андерсена во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли. "Мэйпл Ливз" победил в овертайме 4:3, Овечкин стал автором одной из шайб "Кэпиталз". Счет в серии равный - 1-1.
- Очевидно, что их вратарь сыграл очень хорошо, - цитирует Washington Post Овечкина. - То же самое было в первой игре. Все в порядке. Никто не говорил, что мы планируем победить 4-0 и пройти дальше. Это битва. У них сильная команда. Мы просто будем проводить матч за матчем и сделаем все возможное для победы.
Werewolf
Vasek Werewolf ,В Канаде вашикам придется еще тяжелее..... Там молодежь с поддержкой трибун по потолку бегать будет. ------------- перегорят._____И такое возможно......Будем посмотреть. Главное что серия интересной получается )
10:43
Vasek
Werewolf ,В Канаде вашикам придется еще тяжелее..... Там молодежь с поддержкой трибун по потолку бегать будет. ------------- перегорят.
10:41
Werewolf
adamantane' Соломку стелет?..______выкинь из заголовка счет 4-0, фраза эпичная получается )
10:31
Werewolf
adamantane' Прав был black rider и другие, кто на слова Бэбкока о надежде выхватить 1:1 по результатам двух встреч после выезда в Вашингтон говорил: "Так и будет"._______В Канаде вашикам придется еще тяжелее..... Там молодежь с поддержкой трибун по потолку бегать будет.
10:30
adamantane'
Прав был black rider и другие, кто на слова Бэбкока о надежде выхватить 1:1 по результатам двух встреч после выезда в Вашингтон говорил: "Так и будет".
10:20
adamantane'
Соломку стелет?..
10:18
Werewolf
Ови тонко потроллил Холтби?
09:57
Vasek
Бухгалтерия рада - обеспечили ещё один матч в D.C.с миллионными кассовыми сборами)))
09:30