09:18 | ХОККЕЙ — НХЛ

Александр Овечкин: "Никто не говорил, что "Вашингтон" планирует победить 4-0"

0
0
0
0
8

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметил хорошую игру вратаря "Торонто" Фредерика Андерсена во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли. "Мэйпл Ливз" победил в овертайме 4:3, Овечкин стал автором одной из шайб "Кэпиталз". Счет в серии равный - 1-1.

- Очевидно, что их вратарь сыграл очень хорошо, - цитирует Washington Post Овечкина. - То же самое было в первой игре. Все в порядке. Никто не говорил, что мы планируем победить 4-0 и пройти дальше. Это битва. У них сильная команда. Мы просто будем проводить матч за матчем и сделаем все возможное для победы.

0
0
0
0
8
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

Werewolf

Vasek Werewolf ,В Канаде вашикам придется еще тяжелее..... Там молодежь с поддержкой трибун по потолку бегать будет. ------------- перегорят._____И такое возможно......Будем посмотреть. Главное что серия интересной получается )

10:43

Vasek

Werewolf ,В Канаде вашикам придется еще тяжелее..... Там молодежь с поддержкой трибун по потолку бегать будет. ------------- перегорят.

10:41

Werewolf

adamantane' Соломку стелет?..______выкинь из заголовка счет 4-0, фраза эпичная получается )

10:31

Werewolf

adamantane' Прав был black rider и другие, кто на слова Бэбкока о надежде выхватить 1:1 по результатам двух встреч после выезда в Вашингтон говорил: "Так и будет"._______В Канаде вашикам придется еще тяжелее..... Там молодежь с поддержкой трибун по потолку бегать будет.

10:30

adamantane'

Прав был black rider и другие, кто на слова Бэбкока о надежде выхватить 1:1 по результатам двух встреч после выезда в Вашингтон говорил: "Так и будет".

10:20

adamantane'

Соломку стелет?..

10:18

Werewolf

Ови тонко потроллил Холтби?

09:57

Vasek

Бухгалтерия рада - обеспечили ещё один матч в D.C.с миллионными кассовыми сборами)))

09:30

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...