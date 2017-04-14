Александр Овечкин: "Никакой паники в матче с "Торонто" у нас не было"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после первого матча 1/8 финала плей-офф НХЛ против "Торонто" (3:2) отметил, что команда, даже пропустив две шайбы в начале игры, продолжала играть в свой хоккей. По его словам, у "Кэпиталз" в этот момент не возникло никакой паники.



- Не могу сказать, почему мы неудачно начали матч, - приводит пресс-служба "Вашингтона" слова Овечкина. - Возможно, немного нервничали и чувствовали давление. Но паники у нас не было. Продолжали играть и работать. Безусловно, голы Уильямса очень помогли. Он всегда знает, как нужно действовать в таких ситуациях.