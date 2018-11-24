Александр Овечкин: "Ничего не можем поделать с потерями Оши и Кузнецова"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Детройтом" (3:1). Россиянин в этой встрече отметился голом и передачей, то же самое сделал Том Уилсон, а Дмитрий Кузнецов и Ти Джей Оши не играли из-за травм.

– Оши и Кузнецов важные игроки, но мы с этим ничего не можем поделать, – цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. – Просто нужно делать все возможное. Разные ребята усиливали нашу игру в нужный момент.

Уилсон растет как игрок. Он понял, что игра в хоккей – это не только атака на соперников. Речь о создании комбинаций, об использовании возможностей. Он растет как человек и как игрок.