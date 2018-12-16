Александр Овечкин: "Невозможно забивать каждый матч"

Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Баффало" (4:3 Б). 33-летний российский хоккеист забросил 29-ю шайбу в сезоне.

– Тяжелый матч получился, – приводит слова Овечкина официальный сайт столичной команды. – "Вашингтон" играл два дня подряд, и было ясно, что придется нелегко. В равных составах сыграли удачно в отличие от спецбригад. Здорово, что удалось вырвать победу. Да, у меня были хорошие моменты и сделать еще один "хэтти" было бы неплохо. Но невозможно забивать каждый матч.

Бегстрем и Оши здорово находили меня передачами, но невозможно забивать в каждом матче. Последнее время команда играла очень много, через день. Нужно немного передохнуть и перезагрузиться.

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