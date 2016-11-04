09:33 | ХОККЕЙ — НХЛ

Александр Овечкин: "Нельзя просто брать и прекращать играть"

0
0
0

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Виннипегом" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ) посетовал на расслабленность команды, наступившую после третьей заброшенной шайбы. После двух периодов "Кэпиталз" вел в счете 3:0, но в третьем периоде соперник отыгрался и перевел игру в овертайм.

- Нельзя просто брать и прекращать играть, - цитирует National Post Овечкина. - Думаю, что, забросив третью шайбу, "Вашингтон" встал. Мы были слишком спокойными, и это едва не стоило нам игры.

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ