Александр Овечкин: "Не могу дождаться возвращения в Вашингтон"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что с нетерпением ждут возвращения в Вашингтон и двух домашних матчей с "Тампа-Бэй" в финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. "Столичные" выиграли вторую игру со счетом 6:2 и ведут в серии 2-0.

– Не могу дождаться возвращения домой и третьей игры серии, которая состоится у нас дома, – заявил Овечкин. – Уверен, болельщики будут нас невероятно поддерживать. "Вашингтон" очень долго ждал этого момента.

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