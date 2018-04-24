Александр Овечкин: "Не могу дождаться серии с "Питтсбургом"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Коламбусом" в 1/8 финала Кубка Стэнли (счет в серии - 4-2) сказал, что ждет начала следующего раунда. В 1/4 финала "Кэпиталз" сыграют с "Питтсбургом", который ранее выбил из плей-офф "Филадельфию" (4-2).

- Я говорил это и раньше, не могу дождаться, - цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. - Для нас это огромная возможность пройти дальше. Очевидно, что это они два раза подряд выиграли Кубок Стэнли и знают, как ирать. Они знают, как справляться с давлением. Для нас это будет очень важная серия.

Напомним, в этом розыгрыше плей-офф Овечкин принял участие во всех шести играх серии с "Коламбусом", набрав в них 8 (5+3) очков.

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