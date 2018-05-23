Александр Овечкин: "Нас ждет самый важный матч нашей жизни"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в преддверии седьмого матче 1/2 финала Кубка Стэнли (3-3 в серии)с "Тампой" отметил важность предстоящей встречи. По его словам, будет очень тяжело.

Решающая игра серии пройдет на льду "Тампы" в ночь на 24 мая. Победитель противостояния встретится в финале Кубка Стэнли с "Вегасом".

– Все знают, что стоит на кону, – цитирует Овечкина русскоязычная версия официального сайта НХЛ. – Все помнят, насколько трудным был этот год и физически, и ментально. И теперь мы просто не хотим, чтобы он заканчивался. Вы спросили, в чем главная отличительная черта нашей нынешней команды? Мы никогда не сдаемся – вот в чем.

Ведь никто из вас, вероятно, и не думал, что мы здесь окажемся. Вы наверняка все был уверены, что уж к этому времени точно будете в отпуске, правда?

Разумеется, у каждого из нас есть мечты и есть мысли, с которыми мы начинаем сезон, а затем вступаем в плей-офф. Но теперь, когда мы очутились в этой позиции, больше всего не хочется с ней расставаться. Легко нам не будет. Это точно не рутинный матч регулярного чемпионата. Никакого "завтра" не существует.

Реабилитироваться за это поражение будет уже невозможно. Нас ждет самый важный матч нашей жизни.