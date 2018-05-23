Александр Овечкин: "Нас ждет самый важный матч нашей жизни"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в преддверии седьмого матче 1/2 финала Кубка Стэнли (3-3 в серии)с "Тампой" отметил важность предстоящей встречи. По его словам, будет очень тяжело.
Решающая игра серии пройдет на льду "Тампы" в ночь на 24 мая. Победитель противостояния встретится в финале Кубка Стэнли с "Вегасом".
– Все знают, что стоит на кону, – цитирует Овечкина русскоязычная версия официального сайта НХЛ. – Все помнят, насколько трудным был этот год и физически, и ментально. И теперь мы просто не хотим, чтобы он заканчивался. Вы спросили, в чем главная отличительная черта нашей нынешней команды? Мы никогда не сдаемся – вот в чем.
Ведь никто из вас, вероятно, и не думал, что мы здесь окажемся. Вы наверняка все был уверены, что уж к этому времени точно будете в отпуске, правда?
Разумеется, у каждого из нас есть мечты и есть мысли, с которыми мы начинаем сезон, а затем вступаем в плей-офф. Но теперь, когда мы очутились в этой позиции, больше всего не хочется с ней расставаться. Легко нам не будет. Это точно не рутинный матч регулярного чемпионата. Никакого "завтра" не существует.
Реабилитироваться за это поражение будет уже невозможно. Нас ждет самый важный матч нашей жизни.
Vasek
да ну, не стоит бояться спугнуть удачу или надеяться на неё, просто нужно брать Тампу горяченькими. Купер физрук, рисковать не будет. Уже 5 периодов (без 33 секунд) Тампоны не забивали и дальше продолжат вату катать в надежде, что Василевски их вытащит. Вот реально при всей нелюбви к Капсам, желать победу Тампе не получается. Купер, оказывается, даже с мощной сборной Канадой пролетел мимо титула. Ахаха)))
10:27
емен
Победителя в финале ждет помойный Вегас который похоже не даст сыграть ни той ни другой команде.
10:23
емен
Тампа сильнее только на бумаге, а по игре Вашики должны были уже готовиться к финалу и теперь шансы фифти/фифти.
10:21
and0508
Пожелаю удачи Ови ...
10:15
spetrov
Lars Berger, давать прогнозы = спугнуть удачу. Не надо бы этого делать.
10:02
За Арсеналий с децтва!))
Если выиграют это будет сродни подвигу.) Взять 3 матча в гостях из 4-х у команды, которая сильнее и по составу и на протяжении всего сезона - это будет апсет года.) Но больше всех за Вашингтон этой ночью будут болеть в Вегасе.))
09:57
sidnet78
Тампа, мочи столичных балаболов
09:38
Trezvy
Удачи Овечкину и "Вашингтону"!
09:32
Lars Berger
Они выиграют. 5-3.
09:29