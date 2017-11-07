Александр Овечкин: "Наконец-то нам удалось забить в большинстве"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Аризоной" (3:2 ОТ) отметил важность своего гола в большинстве. Последний раз команда забивала в большинстве 20 октября, имея с тех пор 15 попыток.

– Об этом мы и говорили. Нам просто нужно контролировать шайбу, потому что мы совершенно точно знаем, что надо делать. Иногда это работает, иногда нет, – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. – Наконец-то нам удалось забить. И этот гол был очень важным для нас.