Александр Овечкин: "Надо отдать должное "Торонто"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после шестого матча 1/8 финала плей-офф НХЛ с "Торонто" (2:1 ОТ, счет в серии – 4-2) отдал должное сопернику. Россиянин уверен, что в ближайшие годы эта команда добьется успеха. "Кэпиталз" в следующем раунде встретится с "Питтсбургом".

– Нужно отдать должное "Торонто", – приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина. – Они бились до конца. У них молодая, но сильная команда. У этого коллектива большое будущее. Стоит ждать от "Мэйплз Ливз" серьезных достижений в ближайшие годы.