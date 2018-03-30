Александр Овечкин: "Надеюсь, "Вашингтон" задержится в плей-офф и добьется своего"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин выразил надежду, что в нынешнем сезоне клубу удастся побороться за Кубок Стэнли. "Капиталз" за пять матчей до окончания регулярного чемпионата обеспечили себе место в плей-офф.
- Я знаю, что в нашей раздевалке все уже устали от того, что в нас видят хорошую команду регулярного сезона, которая не может добиться успеха в плей-офф, - цитирует Овечкина русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - Я надеюсь, что с этим составом мы сможем сделать шаг вперед, задержимся в плей-офф и добьемся своего. Этого все здесь хотят.
В самом начале сезона мы не знали, что у нас получится. Мы потеряли многих ключевых игроков, ребят, которые были лидерами на самых разных позициях. Но нам удалось сохранить костяк. Поэтому мы добились успеха. Сейчас каждый из нас понимает свою роль, и это очень важно. Мы команда, и у каждого есть свой круг обязанностей. Мы это понимаем. И это то, что отличает нас от команды, которая собралась в тренировочном лагере в начале сезона.
orel1971
76 процентов НЕАДЕКВАТОВ в стране .... ОВЕЧКИН в их числе, хотя он живет в другой стране ____
10:40
True Timati
Вот вроде 1971 года, а мозгов как кубков Стэнли у Овечкина.
10:36
Xen1um
orel1971, у тебя путин головного мозга.
10:35
orel1971
Желаю Овечкину, чтобы он со своим ПУТИН ТАЙМ вылетел в первом же круге!!! Путин - враг простых Россиян
10:27