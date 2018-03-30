Александр Овечкин: "Надеюсь, "Вашингтон" задержится в плей-офф и добьется своего"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин выразил надежду, что в нынешнем сезоне клубу удастся побороться за Кубок Стэнли. "Капиталз" за пять матчей до окончания регулярного чемпионата обеспечили себе место в плей-офф.

- Я знаю, что в нашей раздевалке все уже устали от того, что в нас видят хорошую команду регулярного сезона, которая не может добиться успеха в плей-офф, - цитирует Овечкина русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - Я надеюсь, что с этим составом мы сможем сделать шаг вперед, задержимся в плей-офф и добьемся своего. Этого все здесь хотят.

В самом начале сезона мы не знали, что у нас получится. Мы потеряли многих ключевых игроков, ребят, которые были лидерами на самых разных позициях. Но нам удалось сохранить костяк. Поэтому мы добились успеха. Сейчас каждый из нас понимает свою роль, и это очень важно. Мы команда, и у каждого есть свой круг обязанностей. Мы это понимаем. И это то, что отличает нас от команды, которая собралась в тренировочном лагере в начале сезона.