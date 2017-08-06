Александр Овечкин: "Надеюсь, НХЛ позволит мне выступить на Олимпиаде"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что у него есть небольшие шансы на участие в Олимпийских играх-2018. Хоккеист отметил, что на данный момент не контактировал с другими игроками лиги для решения проблемы.

– По участию в ближайшей Олимпиаде пока без изменений, – заявил Овечкин. – Будем надеяться, мне позволят выступить. Шансы всегда есть. С игроками из других клубов (для совместных действий) не контактировали. (Евгений БЕЛОУСОВ)