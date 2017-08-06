Александр Овечкин: "Надеюсь, НХЛ позволит мне выступить на Олимпиаде"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что у него есть небольшие шансы на участие в Олимпийских играх-2018. Хоккеист отметил, что на данный момент не контактировал с другими игроками лиги для решения проблемы.
– По участию в ближайшей Олимпиаде пока без изменений, – заявил Овечкин. – Будем надеяться, мне позволят выступить. Шансы всегда есть. С игроками из других клубов (для совместных действий) не контактировали. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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Санек допиарился)) Комедия...
00:09
serjio_1704
Чего как маленький то? Кто тебя одного отпустит?
23:45 6 августа
Werewolf
Эммм......фаны Саши....я что-то не понял....а как же "я поеду в любом случае"???? Вы же кричали что вот мужик же, сказал и сделал. Будет ржачно если после столь громких заявлений он все таки не поедет.
21:18 6 августа
Edgen
А раньше себя в грудь бил, мол трава не расти, поеду))
19:06 6 августа
Юный Люцифер
Helicopter Переобулся в полете. Это бывает
18:38 6 августа
Helicopter
))) как-то не так раньше говорил.
18:34 6 августа