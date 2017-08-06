17:50 6 августа | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "Надеюсь, НХЛ позволит мне выступить на Олимпиаде"

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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что у него есть небольшие шансы на участие в Олимпийских играх-2018. Хоккеист отметил, что на данный момент не контактировал с другими игроками лиги для решения проблемы.

– По участию в ближайшей Олимпиаде пока без изменений, – заявил Овечкин. – Будем надеяться, мне позволят выступить. Шансы всегда есть. С игроками из других клубов (для совместных действий) не контактировали. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Санек допиарился)) Комедия...

00:09

serjio_1704

Чего как маленький то? Кто тебя одного отпустит?

23:45 6 августа

Werewolf

Эммм......фаны Саши....я что-то не понял....а как же "я поеду в любом случае"???? Вы же кричали что вот мужик же, сказал и сделал. Будет ржачно если после столь громких заявлений он все таки не поедет.

21:18 6 августа

Edgen

А раньше себя в грудь бил, мол трава не расти, поеду))

19:06 6 августа

Юный Люцифер

Helicopter Переобулся в полете. Это бывает

18:38 6 августа

Helicopter

))) как-то не так раньше говорил.

18:34 6 августа

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