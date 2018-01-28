Александр Овечкин: "Надеюсь, меня не обменяют куда-нибудь и я проведу 1000-й матч за "Вашингтон"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью русскоязычной версии сайта НХЛ отметил, что с нетерпением ждет 1000-го матча за клуб.

– В этом сезоне, вы пробили отметку в 500 передач. Приближаетесь к 1000 матчам и 600 голам. Есть из них особенные?

– Каждый гол и передача – ценные и очень тяжело достаются. Поэтому сложно выделить конкретный момент.

– Какой из юбилеев наиболее значимый?

– Скоро будет 1000-я игра. Думаю, это наиболее значимое событие. Голы и передачи это одно, а 1000 матчей совсем другое. Надеюсь, меня не поменяют куда-нибудь (смеется). Говорят, пока здесь буду, в "Вашингтоне". 1000 игр за одну команду. Буду первым таким в истории "Вашингтона". Это, наверное, самый главный юбилей.