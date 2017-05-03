Александр Овечкин: "Надеюсь, Кросби еще вернется в серии с "Вашингтоном"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в преддверии четвертого матча серии плей-офф против "Питтсбурга" заявил, что надеется на возвращение на лед форварда "Пингвинов" Сидни Кросби. В третьей игре канадец получил сотрясение мозга и не смог продолжить встречу. Накатывавший к воротам соперника Кросби потерял равновесие после удара Овечкина клюшкой со спины, после чего при падении врезался головой в локоть защитника "Столичных" Мэтта Нисканена. При этом россиянин избежал штрафа, а его партнер был удален до конца матча.

– Тяжело смотреть, когда таким игрокам приходится уходить, – цитирует TSN Овечкина. – Я надеюсь, что с ним все будет хорошо и он вернется в этой серии. Он лучший игрок во всех матчах, ключ к успеху. Думаю, Малкин сделает большой шаг, мы будем играть против него с умом. Травма Кросби? Это хоккей, такое бывает. Это ваша работа. Будем двигаться вперед.

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