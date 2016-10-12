19:16 | ХОККЕЙ — НХЛ

Александр Овечкин: "Надеюсь, этот сезон станет сезоном "Вашингтона"

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в преддверии старта нового сезона НХЛ подчеркнул, что команде нужно упорно работать и двигаться вперед. "Кэпиталз" проведет первый матч регулярного чемпионата в ночь с четверга на пятницу против действующего обладателя Кубка Стэнли "Питтсбурга".

– Все хотят развиваться и прогрессировать, все хотят быть в лучшей форме, – приводит официальный сайт клуба слова Овечкина. – Перед началом каждого сезона мы говорим, что это наш год, теперь надо эти разговоры прекратить. Нужно просто работать и двигаться вперед.

Иногда ты оглядываешься назад и понимаешь, что чего-то не хватило, но не понимаешь, чего именно. В прошлом сезоне мы так и не смогли завоевать Кубок Стэнли, хотим прогрессировать и надеемся, что этот сезон станет нашим.

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