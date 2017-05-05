Александр Овечкин: "Надеюсь, что изменения в звеньях помогут "Вашингтону"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что его перевод в третье звено команды является обычной ротацией в преддверии пятого матча серии плей-офф против "Питтсбурга". На данный момент "Пингвины" ведут в серии со счетом 3-1. Пятый матч состоится в воскресенье, в 2.15 по московскому времени.

– Мы не очень удачно сыграли в прошлом матче, поэтому надеюсь, что изменения в звеньях нам помогут, – цитирует сайт НХЛ Овечкина. – Надеюсь, что мы хорошо проведем встречу, продолжим создавать моменты. "Вашингтон" собирается забивать и победить в пятом матче.

Перевод в третье звено – это сигнал? Это плей-офф, о каких сигналах идет речь? Не думаю, что такое решение тренерского штаба может о чем-то говорить.

Овечкина перевели в третью тройку "Вашингтона"