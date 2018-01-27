Александр Овечкин: "На матчах "Вегаса" думаешь: это хоккей или вечеринка у бассейна?"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин выразил мнение, что причиной успеха "Вегаса" в домашних играх является особенная атмосфера ледовой арены клуба. Новичок НХЛ лидирует в Западной конференции и имеет лучшую статистику по домашним матчам (19 побед в 24 играх, 40 очков).

- Думаю, причина успехов "Вегаса" - атмосфера. У них необычная площадка, - сказал Овечкин в интервью пресс-службе клуба. - Это какое-то невероятное шоу. Ты как будто оказываешься в ночном клубе на вечеринке. Все танцуют, и ты думаешь: "Господи, мы на хоккее или это вечеринка у бассейна?" Против них очень тяжело играть, они сразу начинают давить. У них отличные навыки и потрясающая скорость.