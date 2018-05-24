Александр Овечкин: "Мы в четырех матчах от победы в Кубке Стэнли. Будем бороться"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Стэнли. Команда в семи матчах оказалась сильнее "Тампа-Бэй" в финале Восточной конференции.
– Каждая серия трудна. Мы просто сыграли в свой хоккей, придерживались нашего игрового плана и, по-моему, заслужили победу, – цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. – Теперь мы в четырех матчах от победы в Кубке Стэнли. Мы будем бороться.
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Gorhur
А я вот желаю победы Вегасу. Ребята творят что-то невероятное, что-то историческое. Я очень уважаю Сашу, как хоккеиста, но симпатии к целой команде, которая сплотилась и сказала: "А хрен вам!", перевешивают.
07:37
Гуру1974
Победа Вегаса будет каким-то чудом, в 21 веке такого быть не должно. Вашингтон, только Вашингтон!!! Есть чувство, что это последний реальный шанс Ови выиграть чашку. Только сейчас, только Вашингтон!!!)))
07:26