Александр Овечкин: "Мы в четырех матчах от победы в Кубке Стэнли. Будем бороться"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Стэнли. Команда в семи матчах оказалась сильнее "Тампа-Бэй" в финале Восточной конференции.

– Каждая серия трудна. Мы просто сыграли в свой хоккей, придерживались нашего игрового плана и, по-моему, заслужили победу, – цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. – Теперь мы в четырех матчах от победы в Кубке Стэнли. Мы будем бороться.