22:31 25 декабря | ХОККЕЙ — НХЛ

Александр Овечкин:
"Мы с Кросби - лучшие друзья"

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин рассказал о своих взаимоотношениях с канадским форвардом "Питтсбурга" Сидни Кросби. На вопрос юного хоккеиста о том, являются ли они друзьми, россиянин с юмором ответил следующее: "Мы – лучшие друзья. Пару раз Кросби останавливался у меня дома". Напомним, что соперничество двух игроков за условное право называться лучшим игроком современности длится уже много лет.

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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🚀 Русские нагнут весь ми

Таких "друзей" - за хобот и в музей

01:16

adamantane'

PILOVETC Овечкин юный хоккеист? Что-то попутали орять.. 23:00 25 декабря ____________________________Хотя, не исключаю, что стало ясно, что вопрос задавал юный хоккеист Овечкину (а не тот сам себе, да ещё в качестве юного хоккеиста :-)))) ), лишь после Вашего "вмешательства" посредством комментария, и редакторы банально исправили текст ;-)

00:48

adamantane'

Что же до Овечкина, то, увы, ему не удалось помочь своим командам - как клубу, так и сборной - добиться тех же высот, что удалось канадцу...

00:46

adamantane'

Юный хоккеист задал вопрос Овечкину - что же тут нереального, а PILOVETS? :-) Может, это американский мальчик, подающий шайбы. :-)

00:41

PILOVETC

Овечкин юный хоккеист? Что-то попутали орять..

23:00 25 декабря

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