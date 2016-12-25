Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин рассказал о своих взаимоотношениях с канадским форвардом "Питтсбурга" Сидни Кросби. На вопрос юного хоккеиста о том, являются ли они друзьми, россиянин с юмором ответил следующее: "Мы – лучшие друзья. Пару раз Кросби останавливался у меня дома". Напомним, что соперничество двух игроков за условное право называться лучшим игроком современности длится уже много лет.

Alex Ovechkin was asked if he's friends with Sidney Crosby: "Best friends, a couple of times he stayed in my house." pic.twitter.com/WXqkcUnSVk – Robert Söderlind (@HockeyWebCast) 25 декабря 2016 г.