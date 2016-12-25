Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин рассказал о своих взаимоотношениях с канадским форвардом "Питтсбурга" Сидни Кросби. На вопрос юного хоккеиста о том, являются ли они друзьми, россиянин с юмором ответил следующее: "Мы – лучшие друзья. Пару раз Кросби останавливался у меня дома". Напомним, что соперничество двух игроков за условное право называться лучшим игроком современности длится уже много лет.
Alex Ovechkin was asked if he's friends with Sidney Crosby: "Best friends, a couple of times he stayed in my house." pic.twitter.com/WXqkcUnSVk– Robert Söderlind (@HockeyWebCast) 25 декабря 2016 г.
🚀 Русские нагнут весь ми
Таких "друзей" - за хобот и в музей
01:16
adamantane'
PILOVETC Овечкин юный хоккеист? Что-то попутали орять.. 23:00 25 декабря ____________________________Хотя, не исключаю, что стало ясно, что вопрос задавал юный хоккеист Овечкину (а не тот сам себе, да ещё в качестве юного хоккеиста :-)))) ), лишь после Вашего "вмешательства" посредством комментария, и редакторы банально исправили текст ;-)
00:48
adamantane'
Что же до Овечкина, то, увы, ему не удалось помочь своим командам - как клубу, так и сборной - добиться тех же высот, что удалось канадцу...
00:46
adamantane'
Юный хоккеист задал вопрос Овечкину - что же тут нереального, а PILOVETS? :-) Может, это американский мальчик, подающий шайбы. :-)
00:41
PILOVETC
Овечкин юный хоккеист? Что-то попутали орять..
23:00 25 декабря