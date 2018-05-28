Александр Овечкин: "Мы работали ради финала весь год. И вот мы здесь, боремся с "Вегасом" за Кубок"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в преддверии старта финальной серии Кубка Стэнли отметил, что он наслаждается атмосферой плей-офф. Также он заявил, что игрокам "Кэпиталз" нужно контролировать свои эмоции в матчах против "Вегаса".

– Я как играл, так и играю, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Овечкина. – Но если обо мне так говорят, значит так и есть. Я просто стараюсь. Сейчас такое время, что нельзя совершать ошибок. Надо быть постоянно сфокусированным и отдаваться игре на протяжении всех 60 минут.

Я этим наслаждаюсь. Знаете, я этим наслаждаюсь с самого старта плей-офф. Мы очень хотели оказаться здесь. Работали ради этого весь год. И вот мы здесь, боремся с "Вегасом" за Кубок. Круто. Поскорее бы уже эта серия началась.

Никакого дополнительного давления на себя накладывать не надо. Надо контролировать свои эмоции и делать ровно то же самое, что всегда. Конечно, финал Кубка Стэнли не может не вызывать ажиотаж. Но я предпочитаю сохранять эмоции, чтобы выплеснуть их все на льду.