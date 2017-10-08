Александр Овечкин: "Мы опасны. Надо продолжать играть также"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Монреалем" (6:1) отметил, что его результативность заслуга всего звена. Напомним, что в ворота "Канадиенс" этой ночью капитан "Кэпиталз" отправил четыре шайбы. Он забросил уже 7 шайб в первых двух встречах "регулярки".

– Конечно получаешь удовольствие, когда так играешь, а твое звено ловит момент, – цитирует Овечкина ESPN. – Когда звено в ударе, то хочется играть больше и больше. Иногда ты играешь хорошо, но не забиваешь. Сейчас же мы играем хорошо, мы забиваем, мы опасны. Все три форварда опасны. Надо просто продолжать играть также.