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08:56 | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "Мы опасны. Надо продолжать играть также"


 
Александр ОВЕЧКИН.Семь голов за два матча! Овечкин повторил столетний рекорд НХЛ

 

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Монреалем" (6:1) отметил, что его результативность заслуга всего звена. Напомним, что в ворота "Канадиенс" этой ночью капитан "Кэпиталз" отправил четыре шайбы. Он забросил уже 7 шайб в первых двух встречах "регулярки".

– Конечно получаешь удовольствие, когда так играешь, а твое звено ловит момент, – цитирует Овечкина ESPN. – Когда звено в ударе, то хочется играть больше и больше. Иногда ты играешь хорошо, но не забиваешь. Сейчас же мы играем хорошо, мы забиваем, мы опасны. Все три форварда опасны. Надо просто продолжать играть также.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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