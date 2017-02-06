Александр Овечкин: "Моей семье клюшка понравится"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, получивший золотую клюшку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса", поделился эмоциями от полученного трофея. Эта награда вручается хоккеистам, достигшим рубежа в 1000 очков за карьеру в лиге. В церемонии вручения приняли участие ветераны "Кэпиталз", президент клуба Тед Леонсис, а также семья хоккеиста.

- Очень круто. Уверен, что моей семье она понравится, - сказал Овечкин о клюшке.

Овечкин завоевал 1000-е очко 12 января в матче против "Питтсбурга". Он стал 84-м игроком, которому удалось это достижение. На данный момент на его счету 1013 (550+463) очков в 891 матче чемпионата.