Александр Овечкин: "Моей семье клюшка понравится"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, получивший золотую клюшку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса", поделился эмоциями от полученного трофея. Эта награда вручается хоккеистам, достигшим рубежа в 1000 очков за карьеру в лиге. В церемонии вручения приняли участие ветераны "Кэпиталз", президент клуба Тед Леонсис, а также семья хоккеиста.
- Очень круто. Уверен, что моей семье она понравится, - сказал Овечкин о клюшке.
Овечкин завоевал 1000-е очко 12 января в матче против "Питтсбурга". Он стал 84-м игроком, которому удалось это достижение. На данный момент на его счету 1013 (550+463) очков в 891 матче чемпионата.
Ovechkin honored for reaching 1,000 career points: https://t.co/1BitSxL3du#LAKvsWSH pic.twitter.com/q3vfqOtaGE– Eric (@Kingsgifs) 5 февраля 2017 г.
Werewolf
Моим бы тоже понравилась золотая клюшка )))))) Кто в курсе она в натуре из золота или позолоченная. Просто интересно
09:54
Конченый Джо
Айртон, зависть гложет?
09:29
Айртон
Я не понял, зачем он эту бабу повсюду с собой таскает?)) Позорище!)) Что она делает на льду, зачем она там?))
09:06
SportsMan
И снова не забил, идёт на свой худший сезон.
08:59