08:42 | ХОККЕЙ — НХЛ

Александр Овечкин: "Моей семье клюшка понравится"

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, получивший золотую клюшку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса", поделился эмоциями от полученного трофея. Эта награда вручается хоккеистам, достигшим рубежа в 1000 очков за карьеру в лиге. В церемонии вручения приняли участие ветераны "Кэпиталз", президент клуба Тед Леонсис, а также семья хоккеиста.

- Очень круто. Уверен, что моей семье она понравится, - сказал Овечкин о клюшке.

Овечкин завоевал 1000-е очко 12 января в матче против "Питтсбурга". Он стал 84-м игроком, которому удалось это достижение.  На данный момент на его счету 1013 (550+463) очков в 891 матче чемпионата.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Werewolf

Моим бы тоже понравилась золотая клюшка )))))) Кто в курсе она в натуре из золота или позолоченная. Просто интересно

09:54

Конченый Джо

Айртон, зависть гложет?

09:29

Айртон

Я не понял, зачем он эту бабу повсюду с собой таскает?)) Позорище!)) Что она делает на льду, зачем она там?))

09:06

SportsMan

И снова не забил, идёт на свой худший сезон.

08:59

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