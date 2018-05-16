Александр Овечкин: "Многое решает игра в неравных составах"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после поражения от "Тампа-Бэй" (2:4, счет в серии 2-1) в третьем матче финала Восточной конференции отметил, что одним из важнейших условий победы является успешная игра в большинстве или меньшинстве.

- В этой серии многое решает игра в неравных составах, - цитирует Washington Post Овечкина. - Если мы будем так удаляться, то соперник, конечно, нас накажет. Мы не смогли реализовать свои моменты, а "Тампа" свои шансы использовала и забила.

Отметим, что в третьей игре хоккеисты "Кэпиталз" удалялись шесть раз по две минуты каждый. "Молнии" реализовали первые два большинства.

Следующая игра между командами пройдет 18 мая.