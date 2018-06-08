Александр Овечкин: "Мне просто посчастливилось взять "Конн Смайт Трофи"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Вегасом" (4:3, 4-1 в серии) в финале Кубка Стэнли отметил, что многие партнеры по команде показали себя с наилучшей стороны. По словам россиянина, ему просто повезло получить приз самому ценному игроку плей-офф ("Конн Смайт Трофи").

– Кузи был невероятен, что еще о нем можно сказать! Он умеет творить волшебство, – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. – Когда шайба у него, всякий раз чувствуешь, что сейчас что-то произойдёт. Здорово было играть с ним и в этой серии, и на протяжении всего плей-офф. Но были и другие герои. Посмотрите, как играл сегодня Холтц, и что он вообще творил весь плей-офф. Посмотрите на Смит-Пелли – какие важные голы он забивал! На Ларса Эллера – он вообще напоминал тигра! Он был просто великолепен! Дело не во мне – этого результата заслуживала вся команда. Мне, считаю, просто посчастливилось получить этот приз.