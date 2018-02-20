Александр Овечкин: "Матч с "Чикаго" стал худшим в моей карьере"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин доволен своей игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало" (3:2). Овечкин забросил первую шайбу в прошедшем поединке.

– Думаю, что в предыдущей встрече я не показал свой хоккей. Более того, я считаю этот матч худшим в своей карьере, – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. – Сегодня мне удалось исправиться за матч с "Чикаго".