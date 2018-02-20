05:14 | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "Матч с "Чикаго" стал худшим в моей карьере"

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Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин доволен своей игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало" (3:2). Овечкин забросил первую шайбу в прошедшем поединке.

– Думаю, что в предыдущей встрече я не показал свой хоккей. Более того, я считаю этот матч худшим в своей карьере, – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. – Сегодня мне удалось исправиться за матч с "Чикаго".

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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fifa_guru

а вообще самый ужасный это скорее решающий матч с ПП того года. конечно, не он один виноват, но бОльшая доля чем у многих. "не поработал ножками" )))

09:32

fifa_guru

и 1-3 от финнов

09:31

mrazotka

а как же 3-7 от канадцев в 2010?

05:59

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