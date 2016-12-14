08:27 | ХОККЕЙ — НХЛ

Александр Овечкин: "Матч с "Айлендерс" был за четыре очка"

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Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Айлендерс" (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что победа далась его команде очень непросто. Также он поблагодарил партнеров по команде, которые в прошлой игре помогли ему достичь отметки в 200 шайб в большинстве.

- Конечно, очень важно побеждать Тем более мы играли с соперником по дивизиону, - сказал Овечкин в интервью официальному сайту лиги. - Матч был за четыре очка. Тяжелая команда, тяжелая игра. Но вратарь Холтби сегодня хорошо сыграл и большинство отлично действовало. 

- Двухсотый гол в большинстве - что это значит для вас?

- Конечно, приятно оказаться в такой компании. Спасибо партнерам и тренерам за доверие. Здесь все зависит от работы пятерки. 

- Вы единственнная команда лиги, у которой нет травмированных игроков...

- Почему же, у нас есть микротравмы. Это хоккей, контактный вид спорта.Слава Богу, что нет серьезных травм. 

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/video/--/t-280565792/c-47348203

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КОММЕНТАРИИ (1)
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V0VaN

Саня, где голы?? Хорош халтурить!!

08:46

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