Александр Овечкин: "Матч с "Айлендерс" был за четыре очка"

Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Айлендерс" (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что победа далась его команде очень непросто. Также он поблагодарил партнеров по команде, которые в прошлой игре помогли ему достичь отметки в 200 шайб в большинстве.

- Конечно, очень важно побеждать Тем более мы играли с соперником по дивизиону, - сказал Овечкин в интервью официальному сайту лиги. - Матч был за четыре очка. Тяжелая команда, тяжелая игра. Но вратарь Холтби сегодня хорошо сыграл и большинство отлично действовало.

- Двухсотый гол в большинстве - что это значит для вас?

- Конечно, приятно оказаться в такой компании. Спасибо партнерам и тренерам за доверие. Здесь все зависит от работы пятерки.

- Вы единственнная команда лиги, у которой нет травмированных игроков...

- Почему же, у нас есть микротравмы. Это хоккей, контактный вид спорта.Слава Богу, что нет серьезных травм.