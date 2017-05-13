Александр Овечкин: "Летом мне нужно больше работать, чтобы завоевать Кубок Стэнли"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что с возрастом готов менять свою игру, чтобы в будущем завоевать Кубок Стэнли. В четверг "Вашингтон" проиграл в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли "Питтсбургу" со счетом 0:2. Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Пингвинов".

– Перестановки были сделаны, чтобы добиться результата, – цитирует пресс-служба НХЛ Овечкин. – Нам надо было отыгрываться, перезагрузиться, сравнять счет в серии, чтобы у себя дома провести матч №7. Это у нас получилось. Все четыре тройки играли хорошо, но в седьмой игре мы проиграли.

Я не хочу оставаться на одном уровне. Я хочу стать лучше. Этим летом мне надо больше работать, чтобы добиться успеха и завоевать Кубок Стэнли. Мы проводим 82 игры, работаем летом, потому что хотим играть в плей-офф. Никто не хочет сыграть 82 матча, чтобы принять участие в четырех или семи поединках в плей-офф и отправиться в отпуск. Все хотят играть.