Александр Овечкин: "Кузя – молодец. Но оценивать действия каждого будем после плей-офф"

Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после победы в четвертом матче финала Кубка Стэнли над "Вегасом" (6:2, 3-1) отметил игру партнера по команде Евгения Кузнецова. Во встрече с "Голден Найтс" Кузнецов отдал четыре голевые передачи.

- Главное – победа. Впечатления от игры только положительные, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Овечкина. - Осталось сделать заключительный шаг. Будем биться. Последняя победа – она всегда самая сложная. Кузнецов? Кузя – молодец, тут нечего добавить. Но у нас все еще впереди. Оценивать действия каждого мы будем после плей-офф. Сейчас все делается ради команды

Следующая игра пройдет 8 июня в Лас-Вегасе.