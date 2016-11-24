08:11 | ХОККЕЙ — НХЛ

Александр Овечкин: "Кузнецов парил по площадке в матче с "Сент-Луисом"

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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Сент-Луисом" (4:3) подчеркнул, что нападающий Евгений Кузнецов нашел свою игру. По словам россиянина, его соотечественник, который в этой встрече забил гол и сделал результативную передачу, парил по площадке.

- Сегодня Кузнецов парил по площадке, - приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина. - Надеюсь, что он нашел свою игру. Когда он уверен в своих силах, то контролирует шайбу, отрабатывая как в атаке, так и в обороне. Вингеры действуют лучше, видя, что центрфорварды играют хорошо.

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