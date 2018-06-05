Александр Овечкин: "Кузнецов отлично "читает" игру и знает, что нужно делать с шайбой"

В Вашингтоне завершился четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Кэпиталз" и "Вегасом". "Вашингтон" победил 6:2, и после четырех встреч столичные хоккеисты впереди 3-1. Форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал игру своего одноклубника Евгения Кузнецова, который отдал четыре голевые передачи.



– Он отлично "читает" игру, – цитирует официальный сайт НХЛ Кузнецова. – Он знает, как нужно действовать на площадке, и он знает, как нужно распоряжаться шайбой.