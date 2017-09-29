Уличная атлетика при поддержке Datsun
14:52 | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "Кузнецов - один из лучших центров НХЛ"


Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин уверен, что его одноклубник Евгений Кузнецов стал гораздо опытнее за те три сезона, что провел в НХЛ. Капитан "Кэпиталз" отметил, что Кузнецов – один из лучших центральных нападающих лиги.

– Он стал взрослее, поднабрался опыта, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Овечкина. – Он провел в лиге уже три сезона и привык к здешним скорости и напряженности. Вы сами можете видеть, что он является одним из лучших игроков команды и одним из лучших центров лиги.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/kuznetsov-taking-on-more-responsibility-with-capitals/c-291394122

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий