Александр Овечкин: "Кузнецов - один из лучших центров НХЛ"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин уверен, что его одноклубник Евгений Кузнецов стал гораздо опытнее за те три сезона, что провел в НХЛ. Капитан "Кэпиталз" отметил, что Кузнецов – один из лучших центральных нападающих лиги.
– Он стал взрослее, поднабрался опыта, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Овечкина. – Он провел в лиге уже три сезона и привык к здешним скорости и напряженности. Вы сами можете видеть, что он является одним из лучших игроков команды и одним из лучших центров лиги.
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https://www.nhl.com/ru/news/kuznetsov-taking-on-more-responsibility-with-capitals/c-291394122
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