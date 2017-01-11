Александр Овечкин: "Конечно, я мечтаю о Кубке Стэнли"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин подчеркнул, что единственной целью в НХЛ для него остается завоевание Кубка Стэнли. Российский форвард выступает за "Кэпиталз" с 2005 года. Напомним, что в ночь со среды на четверг "Вашингтон" проведет матч против "Питсбурга", который начнется в 04.00 по московскому времени. Овечкину не хватает одного результативного балла для того, чтобы достичь отметки в 1000 очков в НХЛ за карьеру.

– Кубок Стэнли? Все награды особенный, я очень рад тому, что завоевал на личном уровне, – приводит ESPN слова Овечкина. – Но при этом есть одна цель, которой я в НХЛ не достиг – Кубок Стэнли.

Думаю ли я о нем? Конечно, я же человек. У меня есть мечты, есть чувства. И я знаю, что мои друзья в Москве тоже мечтают подержать Кубок Стэнли, так же, как и моя семья.