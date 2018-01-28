Александр Овечкин: "Конечно, хочу выиграть Кубок Стэнли, но этого хотят все"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, выигравший конкурс на силу броска в рамках Матча звезд НХЛ, отметил, что хотел бы в этом сезоне выиграть Кубок Стэнли. Однако, по его словам, будет тяжело.

- Вы огромная звезда для всех русских в Америке, а также для жителей России. Чтобы вы хотели сделать в этом сезоне?

- Конечно, выиграть Кубок Стэнли, само собой. Но здесь все ребята хотят выиграть, поэтому будет тяжело. Поэтому хочу просто играть на высоком уровне и показывать хороший хоккей. (Игорь РАБИНЕР)