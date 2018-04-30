Александр Овечкин: "Когда "Вашингтон" играет так, его очень тяжело остановить"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после второго матча второго раунда плей-офф с "Питтсбургом" (4:1, 1-1 в серии) отметил, что команда добилась важного результата. По его словам, команда хорошо начала встречу и хорошо ее закончила.

– Я считаю, мы провели отличную игру. Все игроки "Вашингтона" сегодня были, как говорится, в all-in и вышли, можно сказать, как на войну. Очень важный матч и очень важная победа для нас. Как говорится, хорошо начали и хорошо закончили. Все сегодня были очень заряжены на игру. Когда мы играем так – нас очень тяжело остановить. Все в наших руках.

Мой гол? Увидел шайбу, увидел ворота. Бросил – попал, играем дальше. Установка – бросать Мюррэю выше ловушки? То, что мы разбираем в раздевалке, касается только нас. Каждая ситуация – разная. Есть если возможность бросить над ловушкой, надо туда бросать. Если под блин, то бросать туда. Он – игрок высокого уровня, знает, как побеждать, знает, как контролировать игру.

Следующая игра очень важная.