Александр Овечкин: "Каждая игра с "Питтсбургом" - это битва"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал победу над "Питтсбургом" в третьем матче серии плей-офф НХЛ (4:3). Сам Александр забросил решающую шайбу за 1 минуту и 7 секунд до конца встречи.
– Каждая игра против "Питтсбурга" превращается в настоящую битву. Прошедшая встреча была очень важной, – цитирует NBC Овечкина. – Каждый матч против этого соперника – это вызов. Отлично, что нам удалось вырвать победу. Не так важно, что именно я забросил победную шайбу, главное, что команда добилась результата.
Торжество капитана. Бейсбольный гол Овечкина заставил трибуны Питтсбурга замолчать
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grigmakarov
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