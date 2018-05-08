07:27 | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "Игроки "Вашингтона" всегда верили в себя. Теперь думаем о "Тампе"


Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин поделился своими эмоциями после победы над "Питтсбургом" – 2:1 (ОТ). "Кэпиталз" выиграли серию со счетом 4-2. Команда вышла в финал Восточной конференции, где сыграет с "Тампой".

– Мы верим друг в друга. Неважно, что было в прошлом, сейчас мы всегда вместе, – цитирует официальный сайт НХЛ Овечина. – Мы знали, что можем добиться успеха, нам нужно было просто бороться. Сейчас мы все испытываем радость, но теперь уже надо думать о следующей серии. 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!