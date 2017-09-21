Александр Овечкин: "Играем в тройке с Кузнецовым и Враной, ощущения пока необычные"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Монреалем" (4:2) в предсезонном матче отметил, что у него пока необычные ощущения от игры в одной тройке с Евгением Кузнецовым и Якубом Враной. Он также добавил, что команда надеется на лучшее в новом сезоне.



– У нас новое сочетание в тройке, играем вместе с Кузнецовым и Враной. Ощущения пока немного необычные, потому что мы не играли раньше вместе, только на тренировках, – приводит пресс-служба "Вашингтона" слова Овечкина. – Несколько первых смен пытались поймать игру, ритм. Хорошо сыграли в большинстве, смогли дважды реализовать численное преимущество. Надеемся на лучшее.

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