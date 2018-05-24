09:26 | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "Холтби не хотел давать соперникам ни единого шанса"


Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Тампой-Бэй" (4:0) в полуфинале Кубка Стэнли ответил игру голкипера команды Брэдена Холтби. Вратарь был признан лучшим игроком матча.

- Он не хотел давать им ни одного шанса, - цитирует россиянина официальный сайт НХЛ. - Я даже не помню, кто у них убежал в отрыв во втором периоде, но когда (Холтби) сделал сэйв, вся скамейка пришла в восторг. Я не думаю, что у них были какие-то реальные шансы после того эпизода".

"Вашингтон" выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в финал, где сыграет с "Вегасом".

 

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http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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