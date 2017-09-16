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20:14 | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "Хочу выиграть Кубок Стэнли, это мой приоритет"

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что у него в приоритете победа в Кубке Стэнли. Россиянин рассказал, как ему нужно улучшить свою игру, чтобы больше помогать одноклубникам.

– Я хочу выиграть Кубок Стэнли, это мой приоритет, – цитирует AP Овечкина. – Я знаю, что могу сделать, знаю, как должен играть. Сейчас такая ситуация, что нужно работать больше. Я должен создавать моменты для одноклубников.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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artur1982

Александр не слушай этих чуханов. Ты молодец. Сделал всё что мог. Будем болеть за тебя в КС.

21:13

Alex 2012

Языком не щелкай Саша. Хлопотно это.

20:32