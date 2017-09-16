Александр Овечкин: "Хочу выиграть Кубок Стэнли, это мой приоритет"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что у него в приоритете победа в Кубке Стэнли. Россиянин рассказал, как ему нужно улучшить свою игру, чтобы больше помогать одноклубникам.

– Я хочу выиграть Кубок Стэнли, это мой приоритет, – цитирует AP Овечкина. – Я знаю, что могу сделать, знаю, как должен играть. Сейчас такая ситуация, что нужно работать больше. Я должен создавать моменты для одноклубников.