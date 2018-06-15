Александр Овечкин: "Хочу показать Кубок Стэнли детям из школы "Динамо"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин рассказал, как хочет провести день с Кубком Стэнли в России. По его словам, здорово бы было показать трофей детям из школы "Динамо".

– Это будет настоящий праздник. Соберется моя семья, мои друзья, все, кто захочет посмотреть на него. Уверен, что это будет зрелищное, веселое событие. Нам ещё предстоит все продумать, решить, как выстроить этот день, где побывать, – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. - Я хотел бы поделиться им с людьми, которые любят хоккей, кто еще никогда не видел Кубок Стэнли, показать его тем, кто знает, что российские хоккеисты часто выигрывали его. Я хотел бы привезти его в свою хоккейную школу "Динамо", чтобы дети смогли увидеть его.

Я хотел однажды в будущем поднять кубок над головой и поделиться радостью с мальчишками. В детстве не знаешь, как сложится жизнь, кем станешь. Хочется стать профессиональным спортсменом, успешным бизнесменом, может быть, кем-то еще. Я хотел играть в хоккей, стать хорошим хоккеистом, завоевать кубок, выиграть много наград. И вот сейчас я стою перед вами в этот особенный день. Невероятно.