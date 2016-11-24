Александр Овечкин: "Хет-трик? Мне нужно было лишь попасть в створ"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Сент-Луисом" (4:3) выразил удовлетворение победой. Российский форвард стал автором хет-трика, который стал для него 16-м в карьере.

– Иногда ты чувствуешь момент, когда есть возможность совершить бросок, – приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина. – Естественно, я чувствую это и стараюсь использовать свои шансы. Мое звено – это мои партнеры, поэтому я вижу ситуацию. У меня были отличные позиции, и нужно было лишь попасть в створ.