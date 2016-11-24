Александр Овечкин: "Хет-трик? Мне нужно было лишь попасть в створ"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Сент-Луисом" (4:3) выразил удовлетворение победой. Российский форвард стал автором хет-трика, который стал для него 16-м в карьере.
– Иногда ты чувствуешь момент, когда есть возможность совершить бросок, – приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина. – Естественно, я чувствую это и стараюсь использовать свои шансы. Мое звено – это мои партнеры, поэтому я вижу ситуацию. У меня были отличные позиции, и нужно было лишь попасть в створ.
Ovechkin with back to back to back SNIPES for the hatty! 🙌🏻 pic.twitter.com/DSm3Grpfsb– Hockey Central (@HockeyCentraI) 24 ноября 2016 г.
ValeraK
Platinum 18:50 23 ноября Андрей Каряка уделывает Карлсона Что за бред??))
10:23
Айртон
и бросок, и скорость, и игровой интеллект - все работает как в 20 лет! ------------------ А против Канады почему всего этого не было?))
09:51
Werewolf
Sisley как же он хорош: и бросок, и скорость, и игровой интеллект - все работает как в 20 лет!_______Посмотри на ютубе, что он вытворял в 20 лет. Сейчас он своя тень.
09:40
A_E_C
... Вы забыли добавить: Только, увы, не в важных играх за сборную России!...
08:42
Sisley
как же он хорош: и бросок, и скорость, и игровой интеллект - все работает как в 20 лет!
08:39