07:36 | ХОККЕЙ — НХЛ

Александр Овечкин: "Хет-трик? Мне нужно было лишь попасть в створ"

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Сент-Луисом" (4:3) выразил удовлетворение победой. Российский форвард стал автором хет-трика, который стал для него 16-м в карьере.

– Иногда ты чувствуешь момент, когда есть возможность совершить бросок, – приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина. – Естественно, я чувствую это и стараюсь использовать свои шансы. Мое звено – это мои партнеры, поэтому я вижу ситуацию. У меня были отличные позиции, и нужно было лишь попасть в створ.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ValeraK

Platinum 18:50 23 ноября Андрей Каряка уделывает Карлсона Что за бред??))

10:23

Айртон

и бросок, и скорость, и игровой интеллект - все работает как в 20 лет! ------------------ А против Канады почему всего этого не было?))

09:51

Werewolf

Sisley как же он хорош: и бросок, и скорость, и игровой интеллект - все работает как в 20 лет!_______Посмотри на ютубе, что он вытворял в 20 лет. Сейчас он своя тень.

09:40

A_E_C

... Вы забыли добавить: Только, увы, не в важных играх за сборную России!...

08:42

Sisley

как же он хорош: и бросок, и скорость, и игровой интеллект - все работает как в 20 лет!

08:39

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