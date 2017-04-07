Александр Овечкин: "Главная часть сезона для "Вашингтона" еще впереди"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что игра его команды в этом сезоне доказывает лидерство клуба в турнирной таблице. Однако россиянин отметил, что самые главные матчи "Кэпиталз" будут в плей-офф. 31-летний хоккеист набрал 68 (33+35) очков в 80 играх регулярного чемпионата.

– Наше лидерство доказывает, что мы лучшая команда в этом сезоне, – цитирует сайт НХЛ Овечкина. – Но главная часть сезона еще впереди, наступит очень скоро. Думаю, мы идем в правильном направлении. Мы сможем добиться успеха, если продолжим играть так же уверенно, как против "Коламбуса" (3:2), "Торонто" (4:1) и "Рейнджерс" (2:0).