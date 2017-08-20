Александр Овечкин: "Глаголева навсегда останется в моем сердце"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметил, что ему будет не хватать переживаний Веры Глаголевой, матери его жены Анастасии Шубской. В субботу известная актриса была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. В последнее время она боролась с тяжелой болезнью и проходила лечение в США.

"Наша любимая, моя любимая Вера Витальевна! Мне будет не хватать ваших эмоций, азарта, переживаний... СМС о том кто как сыграл... Вы останетесь у меня в сердце навсегда! Люблю и буду любить", - написал Овечкин в Инстаграме.