Александр Овечкин: "Это счастье!"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин во флэш-интервью после победы над "Тампой" (4:0) прокомментировал выход команды в финал Кубка Стэнли. В главной серии сезона столичные хоккеисты встретятся с "Вегасом".
- Что вы чувствуете сейчас?
- Счастье. За нашу команду, за город, за всех наших фанатов. Мы все находимся в восхищении.
- Как вам удалось переломить ход серии с "Тампой"?
- Мы просто держались системы, нашего плана. После пятого матча мы не имели права проиграть. И в результате вышли в финал Кубка Стэнли.
- Что для вас значит этот финал с "Вегасом"?
- Он значит для меня всё. Мы собираемся биться.
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