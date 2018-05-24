Александр Овечкин: "Это счастье!"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин во флэш-интервью после победы над "Тампой" (4:0) прокомментировал выход команды в финал Кубка Стэнли. В главной серии сезона столичные хоккеисты встретятся с "Вегасом".

- Что вы чувствуете сейчас?



- Счастье. За нашу команду, за город, за всех наших фанатов. Мы все находимся в восхищении.

- Как вам удалось переломить ход серии с "Тампой"?



- Мы просто держались системы, нашего плана. После пятого матча мы не имели права проиграть. И в результате вышли в финал Кубка Стэнли.

- Что для вас значит этот финал с "Вегасом"?



- Он значит для меня всё. Мы собираемся биться.

"ВАШИНГТОН" ОБЫГРАЛ "ТАМПУ" И ВЫШЕЛ В ФИНАЛ КУБКА СТЭНЛИ

