Александр Овечкин: "Это особенная победа. Мне очень приятно"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, выигравший конкурс на силу броска в рамках Матча звезд НХЛ, поделился эмоциями по поводу этого события. По словам форварда, он не ожидал, что преодолеет отметку в 100 миль в час, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Это особенная победа. Мне очень приятно, – отметил Овечкин. – Все лето упорно работал, готовясь к этому событию (улыбается). – Очевидно, что здесь нет Хары, нет Уэбера. Этим бы ребятам даже не пришлось стараться. Если честно, я нервничал. Я сказал Грину и Лундквисту, что хочу преодолеть отметку 90 миль в час. Однако потом, когда у меня было 98,8, я подумал, почему бы не преодолеть отметку в 100 миль в час. И у меня получилось. Конечно, я был очень рад.