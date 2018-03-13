Александр Овечкин: "Это что-то особенное"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин выразил радость по поводу достижения отметки в 600 заброшенных шайб в НХЛ. Он добился этой цели благодаря дублю в матче с "Виннипегом" (3:2 ОТ).

– Это что-то особенное, – цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. – Конечно, всегда хочешь достичь большего. Сейчас отметка 600. Теперь нужно забросить еще одну, чтобы стало 601. Очевидно, когда достигаешь таких больших отметок, думаешь, что определенная цель достигнута, но нужно двигаться вперед. Сейчас я расслаблюсь и просто буду этим наслаждаться, но уже завтра новый день, и нужно опять работать.